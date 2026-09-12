Informations pratiques

Urrugne

La nuit des Châteaux Quand le château d’Urtubie danse à la chandelle

RD 810 Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:30:00

fin : 2026-10-17 22:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le temps d’une soirée, plongez dans l’atmosphère raffinée des années 1860 et revivez les séjours de la Cour impériale au Pays basque.

Au fil de votre visite, rencontrez des personnages en costumes d’époque, découvrez des scènes vivantes dans les salons et les jardins, assistez à des démonstrations de danses de salon, initiez-vous au langage secret de l’éventail et laissez-vous porter par une ambiance musicale inspirée de l’Impératrice Eugénie.

Une expérience immersive, élégante et interactive qui vous fera voyager au cœur de l’art de vivre du Second Empire, dans le cadre exceptionnel du Château d’Urtubie.

Informations pratiques

– parking devant le château

– chiens non acceptés ces jours là

– tenue du XIXème siècle pour ceux qui le souhaitent mais pas obligatoire! .

RD 810 Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 31 15

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English : La nuit des Châteaux Quand le château d’Urtubie danse à la chandelle

L’événement La nuit des Châteaux Quand le château d’Urtubie danse à la chandelle Urrugne a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque