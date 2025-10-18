La Nuit des Châteaux Château de Bizy Vernon

Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 19:30:00

fin : 2025-10-19 21:00:00

2025-10-18

Partout en France, et ailleurs en Europe, pour la 7ème édition, près d’une centaine de châteaux vous ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun !

Du haut des remparts d’un château médiéval ou dans le parc romantique d’un château renaissance, découvrez les trésors de notre patrimoine au clair de lune.

Château de Bizy à Vernon

A la lueur des bougies, parcourez les salons du château, guidés par des personnages en costume d’époque, tout droit sortis du 18e et 19e siècle. Chaque recoin prend vie, chaque murmure du passé vous enveloppe dans une atmosphère intimiste et envoûtante. Une soirée d’exception pour revivre les grandes heures du château de Bizy… comme si vous y étiez.

Tarifs

– Tarif plein 19€

– Tarif réduit 15€ (moins de 18 ans)

– Gratuit pour les moins de 6 ans

Ouvert les 18 et 19 octobre, deux créneaux 19h30-21h ou 20h-21h30

Réservation et informations sur le lien suivant https://www.billetweb.fr/les-grandes-heures-de-bizy .

Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 1 88 32 71 52 hello@nuitdeschateaux.com

