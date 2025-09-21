La nuit des Chauve-souris Kergrist Ploubezre

La nuit des Chauve-souris Kergrist Ploubezre dimanche 21 septembre 2025.

La nuit des Chauve-souris

Kergrist Château de Kergrist Ploubezre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 22:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez à la découverte des chauves-souris! À travers cette expérience visitez le château et les jardins de Kergrist tels que vous ne les aurez jamais vus. .

Kergrist Château de Kergrist Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 75 94 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nuit des Chauve-souris Ploubezre a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose