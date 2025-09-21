La nuit des Chauve-souris Kergrist Ploubezre
La nuit des Chauve-souris Kergrist Ploubezre dimanche 21 septembre 2025.
La nuit des Chauve-souris
Kergrist Château de Kergrist Ploubezre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 22:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez à la découverte des chauves-souris! À travers cette expérience visitez le château et les jardins de Kergrist tels que vous ne les aurez jamais vus. .
Kergrist Château de Kergrist Ploubezre 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 75 94 04
