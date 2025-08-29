La nuit des chauves-souris Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux Onex

La nuit des chauves-souris Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux Onex vendredi 29 août 2025.

La nuit des chauves-souris Vendredi 29 août, 18h00 Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux

Toute une soirée dédiée aux chauves-souris? Il fallait bien ça, tant il y a de choses à dire sur ces mammifères volants!

Le temps d’une douce soirée d’été au Parc des Evaux, laissez-vous émerveiller en compagnie de spécialistes des chauves-souris impatients et impatientes de vous transmettre leur passion.

* PROGRAMME *

Dans la salle évènementielle des Evaux et sur sa terrasse:

Tous publics

• Conférence sur les chauves-souris (19h, 20h et 21h)

Tout savoir sur ces espèces mammifères et sur la lumière qui les menace

• Je vole donc je suis…?

Zoom sur l’évolution des chauves-souris

• Voir avec les oreilles

Les secrets de l’écholocalisation

• Régime alimentaire

Face à une chauve-souris affamée, les insectes se carapatent!

• Études scientifiques

Les différentes méthodes pour étudier des animaux nocturnes et inaudibles

• La protection des chauves-souris

Et si on les favorisait à la maison?

• Chauves-souris en difficulté

Comment le centre de soins ARBOR les prend en charge?

• La taxidermie dévoilée

Comment préserver et présenter les animaux naturalisés?

• Parc des Evaux

Comment favoriser la nature dans le Parc?

Pour les enfants

• Bingo: 18h30, 19h15, 20h00

• Atelier masque de chauves-souris

Dans le parc:

Pour les enfants

• Parcours d’orientation: 18h00 – 20h00

Remise des prix à 20h45

Tous publics

• Balades acoustiques: Toutes les 30 min dès 20h30, inscription sur place

Buvette toute la soirée et restaurant à proximité.

Informations pratiques:

Accès: Salle évènementielle des Evaux (Restaurant des Evaux) Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux, 110 chemin François-Chavaz 1213 Onex

Organisation: CCO-Genève avec le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève.

En partenariat avec la Fondation des Evaux et le Restaurant des Evaux.

Centre intercommunal de sports, loisirs et nature des Evaux Chemin François-CHAVAZ 110, 1213 Onex Onex 1213 +41 22 879 85 85 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/centre-sportif-evaux/

Stands scientifiques, balades acoustiques, conférences, ateliers pour les enfants au Parc des Evaux

Muséum Genève