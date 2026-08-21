La Nuit des Chauves-souris de l’Ouest Guyanais, ADNG, Saint-Laurent-du-Maroni
samedi 29 août 2026 · ADNG · Saint-Laurent-du-Maroni
Informations pratiques
La Nuit des Chauves-souris de l’Ouest Guyanais Samedi 29 août, 18h00 ADNG Guyane
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T23:00:00+02:00 – 2026-08-30T02:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T23:00:00+02:00 – 2026-08-30T02:30:00+02:00
À l’occasion de la Nuit internationale de la chauve-souris, venez explorer le monde étonnant des chauves-souris de Guyane. Une présentation tout public pour en apprendre plus sur ces espèces, un repas partagé pour échanger dans la convivialité, puis une sortie nocturne avec détecteurs à ultrasons pour observer et écouter les chiroptères en pleine activité !
ADNG 8500, Avenue Jean Galmot, PK8 Route de Mana CD9, Saint-Laurent-du-Maroni 97320, Guyane française Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane [{« type »: « phone », « value »: « +594694938122 »}]
Rejoignez le monde discret mais sonore des demoiselles de la nuit à l’ADNG : présentation, repas partagé et écoute d’ultrasons au programme.