Informations pratiques

Philippsbourg

La nuit des chauves-souris

parking de Ramstein-plage Philippsbourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 19:30:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Accompagné d’une malle pédagogique et de son détecteur d’ultrasons, l’animateur vous entraînera à la découverte du monde fascinant des chauves-souris. Quelques animations ludiques agrémenteront la sortie où les enfants (à partir de 8 ans) sont les bienvenus.

Tous publics. Prévoir une tenue adaptée et une lampe de poche si possible.Tout public

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parking de Ramstein-plage Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est +33 3 88 01 49 59

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English :

Accompanied by an educational kit and an ultrasonic detector, the guide will lead you on a journey to discover the fascinating world of bats. A few fun activities will liven up the outing, where children (ages 8 and up) are welcome.

Open to all ages. Please wear appropriate clothing and bring a flashlight if possible.

L’événement La nuit des chauves-souris Philippsbourg a été mis à jour le 2026-07-24 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE