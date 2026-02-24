La nuit des colibris Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

La nuit des colibris

Mercredi 8 avril 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le 8 avril 2026, le CEPAC Silo accueille La Nuit des Colibris , une grande soirée solidaire portée par le CALMS et le Rotary Club Marseille Saint-Victor.Familles

Le 8 avril 2026, le CEPAC Silo de Marseille accueille La Nuit des Colibris, une grande soirée solidaire portée par le CALMS et le Rotary Club Marseille Saint-Victor.



Au cœur du concert l’Orchestre des Colibris, réunissant enfants sourds, enfants entendants et musiciens professionnels, accompagné d’un chœur d’enfants et d’artistes invités.



Le spectacle propose une expérience artistique mêlant musique, langue des signes, mouvement et dispositifs sensoriels, permettant à tous les publics de vivre la musique autrement. L’événement est entièrement accessible aux personnes sourdes et malentendantes (traduction LSF, forte dimension visuelle, dispositifs vibratoires).



Une soirée engagée, émouvante et inclusive, au service de la création artistique et de la solidarité.



Partenaires MARITIMA, Ecole Notre Dame du Sacré-Coeur, IRSAM-IRS de Provence .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On April 8, 2026, CEPAC Silo will be hosting La Nuit des Colibris , an evening of solidarity organized by CALMS and the Rotary Club Marseille Saint-Victor.

L’événement La nuit des colibris Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille