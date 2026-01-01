LA NUIT DES CONSERVATOIRES À DOLE Conservatoire de musique et danse Dole

LA NUIT DES CONSERVATOIRES À DOLE

Conservatoire de musique et danse 11 rue Aristide Briand Dole Jura

2026-01-30 17:00:00

2026-01-30 23:30:00

2026-01-30

À l’occasion de la Nuit des Conservatoires, il vous est proposé

– à partir de 17H00 enquête musicale À la recherche de Monsieur Croche , une déambulation ludique au sein du bâtiment du conservatoire de Dole (inscrivez-vous au 03 84 82 00 45)

– à 18H45 concerts & cartes blanches par les élèves du département classique à l’auditorium Karl Riepp

– 20h30 concerts par les élèves du département des Musiques actuelles du conservatoire, à la salle La Rive Mont Roland à Dole .

Conservatoire de musique et danse 11 rue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr

