LA NUIT DES CONSERVATOIRES À DOLE Conservatoire de musique et danse Dole

Conservatoire de musique et danse 11 rue Aristide Briand Dole Jura
Début : 2026-01-30 17:00:00
fin : 2026-01-30 23:30:00
2026-01-30
À l’occasion de la Nuit des Conservatoires, il vous est proposé
– à partir de 17H00 enquête musicale À la recherche de Monsieur Croche , une déambulation ludique au sein du bâtiment du conservatoire de Dole (inscrivez-vous au 03 84 82 00 45)
– à 18H45 concerts & cartes blanches par les élèves du département classique à l’auditorium Karl Riepp
– 20h30 concerts par les élèves du département des Musiques actuelles du conservatoire, à la salle La Rive Mont Roland à Dole .
Conservatoire de musique et danse 11 rue Aristide Briand Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 82 00 45 crdmd@grand-dole.fr
