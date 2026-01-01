LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD Soissons

LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

La Nuit des Conservatoires

La Cité de la Musique et de la Danse de Soissons ouvre grand ses portes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la création et du partage.

Vendredi 30 janvier 2026

À partir de 19h

Cité de la Musique et de la Danse Soissons

Entrée libre

Tout au long de la soirée, les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir la richesse de leurs travails à travers une succession de prestations mêlant musique et danse, dans une ambiance conviviale et festive

19h Percussions CHAM

19h10 Ensembles de cordes

19h15 Danse classique et percussions

19h25 Petite harmonie

19h45 Harmonie municipale

20h25 Aux racines du ciel contrebasse, flûte et danse contemporaine

20h50 Piano

21h20 Chant CHAM

21h35 Ensemble de saxophones et percussions

Restauration sur place avec la présence du foodtruck Le Baracrep et de l’association Piqué Danse en Musique grâce à la vente de boissons.

Une nuit pour vibrer, s’émerveiller et célébrer les arts vivants… en famille, entre amis, ou en curieux passionnés.

On vous attend nombreux !

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 alepage@agglo-soissonnais.com

English :

Conservatory Night

The Cité de la Musique et de la Danse de Soissons opens its doors for an exceptional evening of creation and sharing.

Friday, January 30, 2026

Starting at 7pm

Cité de la Musique et de la Danse ? Soissons

Free admission

Throughout the evening, students from the Conservatoire invite you to discover the richness of their work through a succession of performances combining music and dance, in a convivial and festive atmosphere:

19h ? CHAM Percussion

19h10 ? String ensembles

19h15 ? Classical dance and percussion

19h25 ? Small harmony

19h45 ? Municipal band

20h25 ? Aux racines du ciel : double bass, flute and contemporary dance

20h50 ? Piano

21h20 ? CHAM Singing

21h35 ? Saxophone and percussion ensemble

On-site catering with the Le Baracrep foodtruck and drinks from the Piqué Danse en Musique association.

A night to vibrate, marvel and celebrate the living arts? with family, friends or curious enthusiasts.

We look forward to seeing you there!

