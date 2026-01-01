LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD Soissons
LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD Soissons vendredi 30 janvier 2026.
LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
Date(s) :
2026-01-30
La Nuit des Conservatoires
La Cité de la Musique et de la Danse de Soissons ouvre grand ses portes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la création et du partage.
Vendredi 30 janvier 2026
À partir de 19h
Cité de la Musique et de la Danse Soissons
Entrée libre
Tout au long de la soirée, les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir la richesse de leurs travails à travers une succession de prestations mêlant musique et danse, dans une ambiance conviviale et festive
19h Percussions CHAM
19h10 Ensembles de cordes
19h15 Danse classique et percussions
19h25 Petite harmonie
19h45 Harmonie municipale
20h25 Aux racines du ciel contrebasse, flûte et danse contemporaine
20h50 Piano
21h20 Chant CHAM
21h35 Ensemble de saxophones et percussions
Restauration sur place avec la présence du foodtruck Le Baracrep et de l’association Piqué Danse en Musique grâce à la vente de boissons.
Une nuit pour vibrer, s’émerveiller et célébrer les arts vivants… en famille, entre amis, ou en curieux passionnés.
On vous attend nombreux !
La Nuit des Conservatoires
La Cité de la Musique et de la Danse de Soissons ouvre grand ses portes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la création et du partage.
Vendredi 30 janvier 2026
À partir de 19h
Cité de la Musique et de la Danse Soissons
Entrée libre
Tout au long de la soirée, les élèves du conservatoire vous invitent à découvrir la richesse de leurs travails à travers une succession de prestations mêlant musique et danse, dans une ambiance conviviale et festive
19h Percussions CHAM
19h10 Ensembles de cordes
19h15 Danse classique et percussions
19h25 Petite harmonie
19h45 Harmonie municipale
20h25 Aux racines du ciel contrebasse, flûte et danse contemporaine
20h50 Piano
21h20 Chant CHAM
21h35 Ensemble de saxophones et percussions
Restauration sur place avec la présence du foodtruck Le Baracrep et de l’association Piqué Danse en Musique grâce à la vente de boissons.
Une nuit pour vibrer, s’émerveiller et célébrer les arts vivants… en famille, entre amis, ou en curieux passionnés.
On vous attend nombreux ! .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 alepage@agglo-soissonnais.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conservatory Night
The Cité de la Musique et de la Danse de Soissons opens its doors for an exceptional evening of creation and sharing.
Friday, January 30, 2026
Starting at 7pm
Cité de la Musique et de la Danse ? Soissons
Free admission
Throughout the evening, students from the Conservatoire invite you to discover the richness of their work through a succession of performances combining music and dance, in a convivial and festive atmosphere:
19h ? CHAM Percussion
19h10 ? String ensembles
19h15 ? Classical dance and percussion
19h25 ? Small harmony
19h45 ? Municipal band
20h25 ? Aux racines du ciel : double bass, flute and contemporary dance
20h50 ? Piano
21h20 ? CHAM Singing
21h35 ? Saxophone and percussion ensemble
On-site catering with the Le Baracrep foodtruck and drinks from the Piqué Danse en Musique association.
A night to vibrate, marvel and celebrate the living arts? with family, friends or curious enthusiasts.
We look forward to seeing you there!
L’événement LA NUIT DES CONSERVATOIRES à la CMD Soissons a été mis à jour le 2026-01-23 par CA GrandSoissons