La nuit des conservatoires Abbeville

La nuit des conservatoires

6 Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 23:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Une soirée merveilleuse à venir avec la nuit des conservatoires !

Le Conservatoire de la Baie de Somme vous convie à passer votre nuit à explorer les différentes formes musicales du sol abbevillois.

Cette soirée offre une expérience musicale et chorégraphique de 5 heures ! Au programme différents concerts, expositions et performances. C’est l’occasion d’approfondir vos connaissances sur le monde musical, que vous soyez seul(e) ou accompagné(e).

Prenez part à cet événement exceptionnel !

6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

A wonderful evening to come with Conservatory Night!

The Conservatoire de la Baie de Somme invites you to spend the night exploring the different forms of music on Abbevillois soil.

The evening offers a 5-hour musical and choreographic experience! The program includes concerts, exhibitions and performances. It’s an opportunity to deepen your knowledge of the world of music, whether you’re alone or accompanied.

Take part in this exceptional event!

German :

Ein wunderbarer Abend, der mit der Nacht der Konservatorien kommen wird!

Das Conservatoire de la Baie de Somme lädt Sie ein, Ihre Nacht damit zu verbringen, die verschiedenen musikalischen Formen des Abbeviller Bodens zu erkunden.

Dieser Abend bietet ein fünfstündiges musikalisches und choreografisches Erlebnis! Auf dem Programm stehen verschiedene Konzerte, Ausstellungen und Performances. Dies ist die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse über die Welt der Musik zu vertiefen, ob Sie nun allein oder in Begleitung sind.

Nehmen Sie an diesem außergewöhnlichen Ereignis teil!

Italiano :

Una splendida serata in arrivo con la Notte del Conservatorio!

Il Conservatoire de la Baie de Somme vi invita a trascorrere una serata alla scoperta delle diverse forme di musica presenti nella zona di Abbevillois.

Questa serata offre un’esperienza musicale e coreografica di 5 ore! Il programma comprende concerti, esibizioni e spettacoli. È un’occasione per conoscere meglio il mondo della musica, da soli o in compagnia.

Partecipate a questo evento eccezionale!

Espanol :

¡Una velada maravillosa con la Noche del Conservatorio!

El Conservatorio de la Bahía de Somme le invita a pasar la noche explorando las diferentes formas de música que se pueden encontrar en la zona de Abbevillois.

Esta velada ofrece una experiencia musical y coreográfica de 5 horas de duración El programa incluye conciertos, exposiciones y actuaciones. Es una oportunidad para aprender más sobre el mundo de la música, tanto si está solo como acompañado.

¡Participe en este acontecimiento excepcional!

L’événement La nuit des conservatoires Abbeville a été mis à jour le 2024-12-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME