La nuit des conservatoires Alençon

La nuit des conservatoires

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

2026-01-30

Le conservatoire à rayonnement départemental de la CUA vous ouvre ses portes pour vous faire profiter d’une soirée riche en propositions artistiques.

Créé en 2014 par le SPeDiC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires), La Nuit des conservatoires est une manifestation nationale qui célèbre la créativité, la diversité, l’ouverture et le dynamisme des établissements d’enseignement artistique, qu’ils soient publics ou associatifs.

À cette occasion, les visiteurs, accompagnés par les élèves de théâtre, pourront déambuler au sein de l’établissement en se laissant surprendre çà et là par de petites scènes artistiques dans les couloirs, les salles de cours, les endroits plus insolites…

Petit aperçu du programme consacré à l’œuvre du compositeur Erik Satie ensembles instrumentaux (flûtes, saxophones, violoncelles, clarinettes, violoncelles, guitares, piano, chant…), musique de chambre, musiques actuelles, atelier jazz, théâtre, chant choral, percussions… exposition d’instruments réalisée par les élèves d’éveil musical avec des matériaux de récupération.

Vendredi 30 janvier 2026

De 18 h30 à 21 h au conservatoire

Cour Bernadette et Jean Mars à Alençon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conservatoire à rayonnement départemental

13 rue Charles Aveline, Alençon

02 33 32 41 72 .

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

