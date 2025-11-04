La Nuit des Conservatoires Amiens

La Nuit des Conservatoires

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Manifestation nationale initiée par le SpeDIC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires), la Nuit des Conservatoires à Amiens propose un parcours artistique à travers tout l’établissement.

Musiciens, orchestres, danseurs, acteurs et marionnettistes investissent les différents espaces, dans une atmosphère nocturne et conviviale.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

A national event initiated by SpeDIC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires), the Nuit des Conservatoires in Amiens offers an artistic journey through the entire establishment.

Musicians, orchestras, dancers, actors and puppeteers take over the various spaces, in a convivial nocturnal atmosphere.

German :

Als nationale Veranstaltung, die von der SpeDIC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires) initiiert wurde, bietet die Nacht der Konservatorien in Amiens einen künstlerischen Rundgang durch die gesamte Einrichtung.

Musiker, Orchester, Tänzer, Schauspieler und Puppenspieler bespielen die verschiedenen Räume in einer nächtlichen und geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Evento nazionale promosso dallo SpeDIC (Syndicat des Personnels de Direction des Conservatoires), la Nuit des Conservatoires di Amiens offre un percorso artistico attraverso l’intero istituto.

Musicisti, orchestre, ballerini, attori e burattinai occupano i vari spazi, in un’atmosfera notturna e conviviale.

Espanol :

Evento nacional iniciado por SpeDIC (Sindicato de Personal de Dirección de Conservatorios), la Noche de los Conservatorios de Amiens propone un recorrido artístico por todo el establecimiento.

Músicos, orquestas, bailarines, actores y titiriteros se adueñan de los distintos espacios, en un ambiente nocturno de convivencia.

L’événement La Nuit des Conservatoires Amiens a été mis à jour le 2025-11-04 par OT D’AMIENS