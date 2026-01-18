La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel Marmande
La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel Marmande vendredi 30 janvier 2026.
La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel
Conservatoire Maurice Ravel Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Venez découvrir le Conservatoire Maurice Ravel.
18h30 Danse Studio de Danse rue Bayle de Seyches prestations des classes de danse contemporaine et classique
20h30 Théâtre et Musique Conservatoire 1 rue Victor Schoelcher
Marraine Zahia ZIOUANI. .
Conservatoire Maurice Ravel Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89
English : La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel
The 12th Nuit des Conservatoires takes place this Friday, January 31 at the Maurice Ravel Conservatory!
