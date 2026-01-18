La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel Marmande

La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel

Conservatoire Maurice Ravel Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez découvrir le Conservatoire Maurice Ravel.

18h30 Danse Studio de Danse rue Bayle de Seyches prestations des classes de danse contemporaine et classique

20h30 Théâtre et Musique Conservatoire 1 rue Victor Schoelcher

Marraine Zahia ZIOUANI. .

Conservatoire Maurice Ravel Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 40 89

English : La Nuit des Conservatoires au Conservatoire Maurice Ravel

The 12th Nuit des Conservatoires takes place this Friday, January 31 at the Maurice Ravel Conservatory!

