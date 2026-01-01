La Nuit des Conservatoires Centre Culturel Avranches

La Nuit des Conservatoires

Centre Culturel Boulevard Jozeau Marigné Avranches Manche

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Elèves et professeurs de l’Ecole des Arts d’Avranches vous ouvrent leurs portes pour vous faire vivre une soirée unique et gratuite pleine de surprises. Restauration (foodtruck) et boissons sur place. .

Centre Culturel Boulevard Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 60 39 98 ecoledesarts@msm-normandie.fr

