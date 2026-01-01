La Nuit des Conservatoires Centre Culturel Avranches

La Nuit des Conservatoires

La Nuit des Conservatoires Centre Culturel Avranches vendredi 30 janvier 2026.

La Nuit des Conservatoires

Centre Culturel Boulevard Jozeau Marigné Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

Elèves et professeurs de l’Ecole des Arts d’Avranches vous ouvrent leurs portes pour vous faire vivre une soirée unique et gratuite pleine de surprises. Restauration (foodtruck) et boissons sur place.   .

Centre Culturel Boulevard Jozeau Marigné Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 60 39 98  ecoledesarts@msm-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit des Conservatoires

L’événement La Nuit des Conservatoires Avranches a été mis à jour le 2026-01-15 par OT MSM Normandie BIT Genêts