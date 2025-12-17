La Nuit des Conservatoires

4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Chaque année à la fin du mois de janvier, les conservatoires de France ouvrent grand leurs portes pour célébrer la création, la curiosité et le partage.

La Nuit des Conservatoires est un moment unique où professeurs, élèves, artistes et publics se retrouvent autour d’une passion commune la musique, la danse, le théâtre et tant d’autres arts vivants.

Visite artistique et patrimoniale: libre, en autonomie. Gratuit

Accueil en salle de réception.

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire du Pays de Château-Gontier à partir de janvier 2026. .

4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateaugontier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year at the end of January, France’s conservatories open their doors to celebrate creation, curiosity and sharing.

L’événement La Nuit des Conservatoires Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-17 par SUD MAYENNE