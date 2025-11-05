La Nuit des Conservatoires Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne

La Nuit des Conservatoires

Place André Counord Pôle culturel les Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

2026-01-30

Un rdv national, festif et poétique…

Chaque année à la fin du mois de janvier, les conservatoires de France ouvrent grand leurs portes pour célébrer la création, la curiosité et le partage. La Nuit des Conservatoires est un moment unique où professeurs, élèves, artistes et publics se retrouvent autour d’un passion commune la musique, la danse, le théâtre, et tant d’autres arts vivants.

Départ de la visite à l’office de tourisme.

Réservation obligatoire auprès du Conservatoire du Pays de Château-Gontier (entre le 02 et le 29 janvier). .

Place André Counord Pôle culturel les Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90

