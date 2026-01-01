La Nuit des conservatoires Lieu-dit Penmez Châteaulin

La Nuit des conservatoires

Lieu-dit Penmez Germoir Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 20:30:00

Date(s) :

2026-01-31

À l’occasion de la Nuit des conservatoires, l’école municipale de musique de Châteaulin propose une soirée artistique originale au Germoir, mêlant musique et imaginaire.

Le samedi 31 janvier 2026, de 18h à 20h30 (séance toute les 30 minutes), le public est invité à découvrir Casse-Noisette 2.0 Dans la tête de Tchaïkovski. Cette création invite à imaginer le compositeur s’il vivait aujourd’hui et à plonger au cœur de son imagination foisonnante, jusqu’à la naissance d’un chef-d’œuvre revisité.

Les représentations se dérouleront sous forme de séances toutes les 30 minutes, permettant à chacun de vivre cette expérience immersive dans un format accessible.

Entrée gratuite.

Réservation obligatoire .

Lieu-dit Penmez Germoir Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 03 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Nuit des conservatoires

L’événement La Nuit des conservatoires Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE