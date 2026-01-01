La nuit des conservatoires Commercy Place Charles de Gaulle Commercy
Venez partager un moment gourmand, convivial et familial au conservatoire de musique de Commercy pour la nuit des Conservatoires.
Réservation au 06 76 67 07 28.Tout public
Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 6 76 67 07 28
English :
Come and enjoy a gourmet, family-friendly evening at Commercy’s Conservatoire de Musique.
Reservations on 06 76 67 07 28.
