La nuit des conservatoires Commercy Place Charles de Gaulle Commercy

La nuit des conservatoires Commercy

Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez partager un moment gourmand, convivial et familial au conservatoire de musique de Commercy pour la nuit des Conservatoires.

Réservation au 06 76 67 07 28.Tout public

0 .

Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 6 76 67 07 28

English :

Come and enjoy a gourmet, family-friendly evening at Commercy’s Conservatoire de Musique.

Reservations on 06 76 67 07 28.

