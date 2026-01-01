La Nuit des Conservatoires Contes et légendes Châteauroux

La Nuit des Conservatoires Contes et légendes

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Ce vendredi 30 janvier, l’opération nationale des nuits des conservatoires respecte la tradition à Châteauroux. Dès 19h, la visite en déambulation des trois sites castelroussins d’enseignement de musique, de danse et d’art dramatique proposera une découverte des lieux en trois temps.

Une déambulation, par groupe, entre le bâtiment historique du Conservatoire, situé place Monestier, la chapelle des Rédemptoristes et l’espace Françoise Katz sera proposée. Une balade musicale sur le thème des contes et légendes.

Inscriptions gratuites au Conservatoire à partir du 19 janvier. .

Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 70

