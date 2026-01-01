La Nuit des Conservatoires

8 impasse belle image Crépy-en-Valois Oise

Tarif : -4 – -4 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

La Nuit des Conservatoires est un évènement national qui offre au public l’occasion de découvrir les établissements d’enseignement artistique sous un autre jour, le temps d’une soirée.

Cet événement gratuit et convivial met en valeur la diversité des pratiques musicales et s’adresse à tous les curieux, petits et grands.

Danse et Musique en Valois propose

️ Concert à la bougie pour une ambiance feutrée et chaleureuse

Vendredi 30 janvier

19h

Impasse Belle Image (stationnement recommandé sur la place de la République)

Au programme

• Quartet de saxophones (jazz et musiques de film)

• Musique de chambre

• Solos et duos d’instruments variés

L’entrée est gratuite.

8 impasse belle image Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

? La Nuit des Conservatoires is a national event that gives the public the opportunity to discover artistic education establishments in a different light for one evening.

This free, convivial event showcases the diversity of musical practices, and is open to the curious, young and old alike.

Danse et Musique en Valois offers

?? Concert by candlelight for a warm, cosy atmosphere

? Friday, January 30th

? 19h

? Impasse Belle Image (parking recommended on Place de la République)

Program:

saxophone quartet (jazz and film music) ?

chamber music ?

solos and duets on various instruments ?

Admission is free.

L’événement La Nuit des Conservatoires Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois