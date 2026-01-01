La Nuit des Conservatoires Rue Thiers Épinal

La Nuit des Conservatoires

Vendredi 2026-01-30 18:00:00

2026-01-30 22:30:00

2026-01-30

La Nuit des conservatoires est un évènement annuel initié par le SPeDiC. Pour l’édition 2026, c’est Zahia Ziouani, Cheffe d’orchestre française, qui sera la marraine de l’édition nationale.

Le Conservatoire ouvre une fois de plus ses portes en participant à la Nuit des Conservatoires. Cette année, préparez-vous à plonger au cœur d’un univers artistique foisonnant musique, voix, rythmes et art dramatique se mêleront pour créer une expérience unique. Entre émerveillement et émotions, chaque espace du Conservatoire révélera ses talents et ses surprises. Une soirée où les sons et la parole se croisent, où les regards se rencontrent et où la créativité s’exprime dans toute sa richesse. Rejoignez-nous le temps d’une soirée pour célébrer ensemble la magie des Arts et de la Culture !Tout public

Rue Thiers Conservatoire Gautier Épinal 88000 Vosges Grand Est

La Nuit des conservatoires is an annual event initiated by SPeDiC. For the 2026 edition, French conductor Zahia Ziouani will be the patron of the national event.

Once again, the Conservatoire opens its doors and takes part in the Nuit des Conservatoires. This year, get ready to plunge into the heart of a rich artistic universe: music, voice, rhythms and dramatic art will combine to create a unique experience. Between wonder and emotion, each area of the Conservatoire will reveal its talents and surprises. An evening where sounds and words cross paths, where glances meet and where creativity expresses itself in all its richness. Join us for an evening to celebrate the magic of Arts and Culture!

