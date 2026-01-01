La Nuit des Conservatoires Granville
La Nuit des Conservatoires
Place Maréchal Foch Granville Manche
Début : 2026-01-24 14:30:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
2026-01-24
Cet évènement arrive à grand pas !
La Nuit des Conservatoires s’articule autour de 4 concerts
– 14h30 Ensembles Instrumentaux, Fanfares et Orchestres
– 16h30 Ateliers Musiques Actuelles, Jazz, Classes de FM et Orchestres
– 18h30 Ensembles Instrumentaux, Vocaux, Orchestres et Ciné Concert
– 20h30 Ensembles Instrumentaux, Ateliers Musiques Actuelles et Orchestres
L’ensemble des concerts sont gratuits et ouverts à tous. N’hésitez pas à en parler autour de vous !
Il n’y a pas de réservation. L’accueil du public s’effectuera 30 minutes avant le début de chaque concert, dans la limite des places disponibles. .
Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 44 75 ecoledemusique@granville-terre-mer.fr
English : La Nuit des Conservatoires
