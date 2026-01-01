La Nuit des Conservatoires Magic Mirrors Istres

La Nuit des Conservatoires

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 18h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Une soirée sera tournée vers les musiques actuelles avec une scène ouverte permettant à des groupes invités de venir jouer, la danse et la musique électronique avec une fin de soirée festive.

La nuit des conservatoires est un évènement national qui a pour objectif de faire découvrir l’enseignement artistique au plus grand nombre. .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

One evening will focus on contemporary music, with an open stage for guest bands, dance and electronic music, and a festive finale.

