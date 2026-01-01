La Nuit des Conservatoires Conservatoire André Messager Montluçon
La Nuit des Conservatoires Conservatoire André Messager Montluçon samedi 31 janvier 2026.
La Nuit des Conservatoires
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31 21:30:00
2026-01-31
Nous vous proposons une soirée autour des Milles et une Nuit l’occasion de découvrir ou redécouvrir le Conservatoire dans une autre dimension.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
We invite you to join us for an evening of A Thousand and One Nights , a chance to discover or rediscover the Conservatoire in a whole new dimension.
