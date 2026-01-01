La Nuit des Conservatoires Rue Jean Jaurès Nevers

La Nuit des Conservatoires

La Nuit des Conservatoires aura lieu le vendredi 30 janvier au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et d’Art Dramatique de Nevers de 19h à 22h.

Cet événement annuel permet de faire découvrir les établissements qui diffusent le spectacle vivant et qui proposent toutes les pratiques artistiques dans le domaine de la musique, de la danse ou du théâtre.

Le programme sera disponible courant janvier.

Infos au 03 86 68 48 80.

Entrée libre et gratuit. .

