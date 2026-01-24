La Nuit des Conservatoires Rodez
La Nuit des Conservatoires Rodez vendredi 30 janvier 2026.
La Nuit des Conservatoires
5 place Sainte Catherine Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Initiée en 2014, La Nuit des Conservatoires est un évènement national qui met en lumière la diversité des Conservatoires et la richesse de leurs enseignements ; elle se déroule chaque dernier vendredi de janvier.
Cette année encore, élèves et enseignants du Conservatoire de l’Aveyron déploient leur créativité pour offrir au public une soirée riche en surprises ! Musique classique, musiques actuelles, théâtre … Poussez les portes du Conservatoire et laissez-vous surprendre par le talent de ses élèves et enseignants !
Au programme
· 19h Concert de l’ensemble de musiques actuelles
· 19h30 duo de flûtes traversière
· 19h50 Concert de la classe de chant
· 20h30 extraits de pièces par la classe de théâtre
· 21h Concert piano violon
· 21h 30 Concert de l’ensemble jazz. .
5 place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Initiated in 2014, La Nuit des Conservatoires is a national event that highlights the diversity of Conservatoires and the richness of their teaching; it takes place every last Friday in January.
L’événement La Nuit des Conservatoires Rodez a été mis à jour le 2026-01-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)