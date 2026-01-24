La Nuit des Conservatoires Rodez

La Nuit des Conservatoires

Initiée en 2014, La Nuit des Conservatoires est un évènement national qui met en lumière la diversité des Conservatoires et la richesse de leurs enseignements ; elle se déroule chaque dernier vendredi de janvier.

Cette année encore, élèves et enseignants du Conservatoire de l’Aveyron déploient leur créativité pour offrir au public une soirée riche en surprises ! Musique classique, musiques actuelles, théâtre … Poussez les portes du Conservatoire et laissez-vous surprendre par le talent de ses élèves et enseignants !

Au programme

· 19h Concert de l’ensemble de musiques actuelles

· 19h30 duo de flûtes traversière

· 19h50 Concert de la classe de chant

· 20h30 extraits de pièces par la classe de théâtre

· 21h Concert piano violon

· 21h 30 Concert de l’ensemble jazz. .

5 place Sainte Catherine Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

Initiated in 2014, La Nuit des Conservatoires is a national event that highlights the diversity of Conservatoires and the richness of their teaching; it takes place every last Friday in January.

