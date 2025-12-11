La Nuit des Conservatoires EMDTKB et Enclos de l’Éphémère Rostrenen

La Nuit des Conservatoires

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Les derniers jours de janvier, toutes les structures d’Enseignement Artistique de France se transforment pour accueillir du public et présenter les activités qu’elles proposent.

Les élèves et leurs enseignants de toutes disciplines (musique, danse, théâtre, formation musicale…) travaillent à des formes de restitution originales, voire surprenantes.

Les locaux de l’EMDTKB s’étenderont vers la salle de l’Éphémère.

Cette année, ce grand moment se terminera par un blind test joué par des élèves en direct-live !

EMDTKB et Enclos de l’Éphémère 6 Rue Abbé Gibert Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 35 98

