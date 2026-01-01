La nuit des conservatoires Saint-Amand-Montrond
La nuit des conservatoires Saint-Amand-Montrond vendredi 30 janvier 2026.
La nuit des conservatoires
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Concert. Marraine Zahio Ziouani
Explorations musicales, jeux et ateliers. Réservation conseillée .
Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 43 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert. Sponsor Zahio Ziouani
L’événement La nuit des conservatoires Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-01-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE