La Nuit des conservatoires Conservatoire de musique Tulle

Cette année, le Conservatoire de Tulle participe à la 13e édition de la Nuit des Conservatoires. Ce rendez-vous national a pour but de faire découvrir, dans une ambiance conviviale, la diversité des pratiques artistiques enseignées dans les équipements culturels.
Au programme du vendredi 30 janvier à Tulle
Salle Berlioz (3e étage)
– 18h à 18h30 Medium Band
– 18h45 à 18h55 Orchestre à cordes
– 18h55 à 19h05 Ensemble adultes
– 19h15 à 19h45 2 quatuors de saxophones
– 19h50 à 20h15 Cornistes
– 20h30 à 20h45 Ensemble orchestral
Salle 22 (1er étage)
– 18h30 à 19h classe accordéons chromatiques
– 19h à 20h 2 ensembles de guitares classiques
Salle de réception CCS (parking bas)
– 20h à 23h groupes de Musiques Actuelles
Entrée libre et gratuite .
Conservatoire de musique Avenue Alsace-Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95 conservatoire@ville-tulle.fr
