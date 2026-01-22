La Nuit des conservatoires Conservatoire de musique Tulle

vendredi 30 janvier 2026.

Conservatoire de musique Avenue Alsace-Lorraine Tulle Corrèze

30 janvier 2026
Cette année, le Conservatoire de Tulle participe à la 13e édition de la Nuit des Conservatoires. Ce rendez-vous national a pour but de faire découvrir, dans une ambiance conviviale, la diversité des pratiques artistiques enseignées dans les équipements culturels.

Au programme du vendredi 30 janvier à Tulle

Salle Berlioz (3e étage)
– 18h à 18h30 Medium Band

– 18h45 à 18h55 Orchestre à cordes

– 18h55 à 19h05 Ensemble adultes

– 19h15 à 19h45 2 quatuors de saxophones

– 19h50 à 20h15 Cornistes

– 20h30 à 20h45 Ensemble orchestral

Salle 22 (1er étage)
– 18h30 à 19h classe accordéons chromatiques

– 19h à 20h 2 ensembles de guitares classiques

Salle de réception CCS (parking bas)
– 20h à 23h groupes de Musiques Actuelles

Entrée libre et gratuite   .

Conservatoire de musique Avenue Alsace-Lorraine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 39 95  conservatoire@ville-tulle.fr

