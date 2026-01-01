La Nuit des Conservatoires Yvetot
La Nuit des Conservatoires Yvetot vendredi 30 janvier 2026.
La Nuit des Conservatoires
13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime
Début : 2026-01-30 18:00:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
2026-01-30
Le Conservatoire de Musique Intercommunal ouvre ses portes pour une belle soirée musicale. Les classes d’initiation lanceront l’édition à 18h. A 18h15, les classes instrumentales vous invitent pour une première partie pêle-mêle en musique. A 19h30, les élèves vous emmènent au cœur de l’Amérique Latine. Et à 21h, le voyage se poursuit en direction du Brésil avec le groupe Bossafinade. .
13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr
