La Nuit des Conservatoires Yvetot

La Nuit des Conservatoires

13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Le Conservatoire de Musique Intercommunal ouvre ses portes pour une belle soirée musicale. Les classes d’initiation lanceront l’édition à 18h. A 18h15, les classes instrumentales vous invitent pour une première partie pêle-mêle en musique. A 19h30, les élèves vous emmènent au cœur de l’Amérique Latine. Et à 21h, le voyage se poursuit en direction du Brésil avec le groupe Bossafinade. .

13 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr

