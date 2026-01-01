LA NUIT DES CONTES

DIVERS LIEUX (QUARTIER REYNERIE) Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24 22:30:00

2026-01-24

Venez profiter d’un moment familial chaleureux ! Les habitants, associations et institutions du quartier se mobilisent et vous attendent pour vivre une soirée dans une ambiance des plus festives !

La Nuit des contes proposée par l’association Parle avec elles débute à la Médiathèque Grand M qui s’anime de lectures et d’ateliers pour les enfants et leurs parents, en partenariat avec les étudiants du Master création littéraire de l’Université Toulouse Jean Jaurès. À 18h, petits et grands sont invités à poursuivre cette soirée magique au cœur du quartier de la Reynerie, où histoires et livres prennent vie à travers les voix des conteurs.

Programme détaillé

– 16h-18h ateliers et lectures à la Médiathèque Grand M,

– 18h-18h30 parcours musical de la Médiathèque Grand M jusqu’au Village Abbal,

– 18h30-20h temps de collation et d’animation Village Abbal,

– 20h-22h 2 passages de 3 artistes conteurs locaux associatifs,

– 22h-22h30 conte final Village Abbal. .

DIVERS LIEUX (QUARTIER REYNERIE) Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 9 51 13 28 97 associationparleavecelles@yahoo.fr

English :

Come and enjoy a family-friendly evening! The neighborhood’s residents, associations and institutions are joining forces and looking forward to a festive evening!

L’événement LA NUIT DES CONTES Toulouse a été mis à jour le 2026-01-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE