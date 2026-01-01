La Nuit des Copistes Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

La Nuit des Copistes

Quand la Nuit des Copistes rencontre l’exposition Copies ? Copier ? Libre à vous pour cette édition spéciale de détourner les œuvres originales de nos collections et de copier les détournements. Entre l’exposition temporaire, les salles d’histoire de Dole et les collections permanentes, deux étages s’ouvrent à vous.

Les copistes pourront s’installer à partir de 17 h et copier jusqu’à minuit. Sur inscription préalable indiquant la technique et l’œuvre choisie, formulaire d’inscription à récupérer au musée. Chaque copiste apporte son matériel et une bâche est demandée pour protéger le sol à l’emplacement de l’installation.

Programme

Exposition des copies

Dimanche 18 janvier

– de 14h à 18h les copies seront présentées dans les salles du musée à côté des œuvres originales.

– 16h30 pot de remerciement offert aux copistes et aux visiteurs. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85

