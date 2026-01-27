La nuit des couleurs à l’église Saint-Pierre de La Roche-Mabile La Roche-Mabile

La nuit des couleurs à l’église Saint-Pierre de La Roche-Mabile

Parking de l’église La Roche-Mabile Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’église Saint Pierre sera illuminée par plus de 1000 bougies et accueillera une exposition d’œuvres en couleurs. .

Parking de l’église La Roche-Mabile 61420 Orne Normandie +33 6 43 64 09 35 Fabienne.fresnel@orange.fr

English : La nuit des couleurs à l’église Saint-Pierre de La Roche-Mabile

