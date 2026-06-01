La Nuit des Couleurs Bettviller

Bettviller

La Nuit des Couleurs

34 rue des jardins Bettviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’association Les Cœurs Éléphants a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 7 -ème édition de la Nuit des Couleurs. Cet événement culturel et artistique, devenu incontournable dans le Pays de Bitche se tiendra le samedi 13 Juin 2026 à Bettviller.

La Nuit des Couleurs est l’occasion pour nous de lancer de la poudre Holly, de danser, et de rassembler les familles autour d’une soirée festive et conviviale.

Nous espérons vous voir nombreux pour cette 5ème édition de la Nuit des Couleurs. Venez découvrir les nombreuses surprises que nous avons préparées pour vous !

Restez connectés pour plus d’informations sur les artistes et les activités prévus pour cette soirée exceptionnelle. Nous avons hâte de vous retrouver pour une soirée riche en émotions et en couleurs !Tout public

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34 rue des jardins Bettviller 57410 Moselle Grand Est +33 6 88 60 48 16

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English :

The association Les C?urs Éléphants is pleased to announce the 7th edition of the Nuit des Couleurs. This cultural and artistic event, which has become a not-to-be-missed event in the Pays de Bitche, will be held on Saturday June 13, 2026 in Bettviller.

The Nuit des Couleurs is an opportunity for us to throw Holly powder, dance, and bring families together for a festive and convivial evening.

We hope to see many of you at this 5th edition of Nuit des Couleurs. Come and discover the many surprises we’ve prepared for you!

Stay tuned for more information on the artists and activities planned for this exceptional evening. We look forward to seeing you again for an evening rich in emotion and color!

L’événement La Nuit des Couleurs Bettviller a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS DE BITCHE