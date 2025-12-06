La Nuit des Couleurs La Ferté-Bernard

La Nuit des Couleurs

Centre ville La Ferté-Bernard Sarthe

La teinte orange, symbole de vitalité, de chaleur et d’énergie, sera à l’honneur de la nouvelle Nuit des Couleurs, samedi 6 décembre.

Une nouveauté à ne pas manquer cette année Le Jardin des Couleurs !

A la tombée de la nuit, le jardin de l’Hôtel Courtin de Torsay se transformera en un parcours lumineux, féérique et musical avec mapping vidéo, lanternes, installations végétales…

Tous les vendredis, samedis et dimanches soirs du mois de décembre à partir du samedi 6.

Dès la tombée de la nuit, les visiteurs pourront déambuler au cœur d’un univers mêlant mapping vidéo, lanternes lumineuses, fenêtres rétro-éclairées, installations végétales et créations artistiques. Cette scénographie lumineuse imaginée par Les Tombés de la Lune, avec le soutien de l’équipe du Centre culturel Athéna et des services techniques de la Ville ainsi que la participation des écoles Jules Ferry, Victor Hugo et Jacques Prévert, sera à découvrir les vendredis, samedis et dimanches soirs. .

Centre ville La Ferté-Bernard 72400 Sarthe

