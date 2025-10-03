La Nuit des Danses à Deux Zone commerciale Capvern Capvern
La Nuit des Danses à Deux
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03 23:00:00
2025-10-03
Pierre Bernard vous invite à une soirée placée sous le signe de l’élégance, du partage et de la passion pour la danse.
20h30 Initiation gratuite au Tango avec Pierre Bernard.
Puis une grande soirée toutes danses valses, salsa, bachata, rock, tango, danses de salon et plus encore…
Que vous soyez seul(e) ou en couple, débutant ou confirmé, laissez-vous emporter par la magie de la danse à deux dans une ambiance festive et élégante.
Renseignements et réservations au 06 95 96 53 45
English :
Pierre Bernard invites you to an evening of elegance, sharing and passion for dance.
8.30pm: Free Tango initiation with Pierre Bernard.
Followed by an all-dance evening: waltzes, salsa, bachata, rock, tango, ballroom and more?
Whether you’re a soloist or a couple, beginner or advanced, let yourself be carried away by the magic of dancing for two in a festive, elegant atmosphere.
Information and reservations: 06 95 96 53 45
German :
Pierre Bernard lädt Sie zu einem Abend ein, der im Zeichen der Eleganz, des Teilens und der Leidenschaft für den Tanz steht.
20:30 Uhr: Kostenlose Einführung in den Tango mit Pierre Bernard.
Danach folgt ein großer Abend mit allen Tänzen: Walzer, Salsa, Bachata, Rock, Tango, Gesellschaftstänze und vieles mehr
Ob Sie allein oder als Paar, Anfänger oder Fortgeschrittener sind, lassen Sie sich von der Magie des Tanzes zu zweit in einer festlichen und eleganten Atmosphäre mitreißen.
Informationen und Reservierungen unter 06 95 96 53 45
Italiano :
Pierre Bernard vi invita a una serata di eleganza, condivisione e passione per la danza.
20.30: iniziazione gratuita al tango con Pierre Bernard.
A seguire una serata tutta da ballare: valzer, salsa, bachata, rock, tango, liscio e altro ancora?
Da soli o in coppia, principianti o ballerini esperti, lasciatevi trasportare dalla magia di ballare insieme in un’atmosfera festosa ed elegante.
Informazioni e prenotazioni al numero 06 95 96 53 45
Espanol :
Pierre Bernard le invita a una velada de elegancia, convivencia y pasión por la danza.
20.30 h: Iniciación gratuita al tango con Pierre Bernard.
A continuación, velada de baile: vals, salsa, bachata, rock, tango, bailes de salón..
Solo o en pareja, principiante o experimentado, déjese llevar por la magia de bailar juntos en un ambiente festivo y elegante.
Información y reservas en el 06 95 96 53 45
