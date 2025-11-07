La nuit des danses à deux Zone commerciale Capvern Capvern
Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-07 19:00:00
2025-11-07
La nuit des danses à deux animée par Pierre BERNARD
Entrée gratuite à partir de 19h
Consommation 5€, Plat du danseur 15€
Réservation au 06 95 96 53 45
65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24
English :
La nuit des danses à deux hosted by Pierre BERNARD
Free entry from 7pm
Drinks 5€, Dancer's dish 15€
Reservations on 06 95 96 53 45
German :
Die Nacht der Tänze zu zweit, moderiert von Pierre BERNARD
Freier Eintritt ab 19 Uhr
Verzehr 5€, Tänzerteller 15€
Reservierung unter 06 95 96 53 45
Italiano :
La nuit des danses à deux presentata da Pierre BERNARD
Ingresso libero dalle 19.00
Bevande 5€, piatto del ballerino 15€
Prenotare al numero 06 95 96 53 45
Espanol :
La nuit des danses à deux a cargo de Pierre BERNARD
Entrada libre a partir de las 19h
Bebidas 5€, Plato de bailarina 15€
Reserva en el 06 95 96 53 45
