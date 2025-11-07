La nuit des danses à deux Zone commerciale Capvern Capvern

La nuit des danses à deux animée par Pierre BERNARD

Entrée gratuite à partir de 19h

Consommation 5€, Plat du danseur 15€

Réservation au 06 95 96 53 45

Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

La nuit des danses à deux hosted by Pierre BERNARD

Free entry from 7pm

Drinks 5?, Dancer’s dish 15?

Reservations on 06 95 96 53 45

German :

Die Nacht der Tänze zu zweit, moderiert von Pierre BERNARD

Freier Eintritt ab 19 Uhr

Verzehr 5 ?, Tänzerteller 15 ?

Reservierung unter 06 95 96 53 45

Italiano :

La nuit des danses à deux presentata da Pierre BERNARD

Ingresso libero dalle 19.00

Bevande 5?, piatto del ballerino 15?

Prenotare al numero 06 95 96 53 45

Espanol :

La nuit des danses à deux a cargo de Pierre BERNARD

Entrada libre a partir de las 19h

Bebidas 5?, Plato de bailarina 15?

Reserva en el 06 95 96 53 45

L’événement La nuit des danses à deux Capvern a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65