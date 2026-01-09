La nuit des doudous (suite) Nérac

La nuit des doudous (suite)

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les doudous retrouvent leurs familles ont-ils été bien sages ? Pas si sûr …

30 min 1-5 ans Sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

