La Nuit des dragons à Villers-Bocage

Rue Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Vous observez des salamandres au cours de promenades ou vous aimeriez en voir ?

Aidez-nous à mieux connaître l’évolution de cette espèce menacée en participant à la Nuit des dragons ! Après un temps en salle, nous irons ensemble découvrir les salamandres.

Vous observez des salamandres au cours de promenades ou vous aimeriez en voir ?

Aidez-nous à mieux connaître l’évolution de cette espèce menacée en participant à la Nuit des dragons ! Après un temps en salle, nous irons ensemble découvrir les salamandres.

Le lieu de la rendez-vous sera communiqué lors de la réservation. .

Rue Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 30 43 27 abc.villersbocage14@gmail.com

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English : La Nuit des dragons à Villers-Bocage

Have you seen salamanders on walks or would you like to see some?

Help us find out more about the evolution of this endangered species by taking part in Dragon Night! After some time in the exhibition room, we’ll go out and discover the salamanders together.

L’événement La Nuit des dragons à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie