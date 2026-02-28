La nuit des dragons Pluméliau-Bieuzy
La nuit des dragons Pluméliau-Bieuzy mardi 21 avril 2026.
La nuit des dragons
Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-04-21 21:00:00
Date(s) :
2026-04-21
C’est la saison des amphibiens ! Partez en balade nocturne à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons. Découvrez leurs chants, leur mode de vie et participez à un protocole scientifique.. Avec Centre Bretagne Nature.
19h sur inscription. 5€/adulte et 4€/enfant (-12 ans). À partir de 6 ans prévoir des bottes et une lampe. .
Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement La nuit des dragons Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté