La nuit des dragons

Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

Date(s) :

2026-04-21

C’est la saison des amphibiens ! Partez en balade nocturne à la rencontre des grenouilles, crapauds et tritons. Découvrez leurs chants, leur mode de vie et participez à un protocole scientifique.. Avec Centre Bretagne Nature.

19h sur inscription. 5€/adulte et 4€/enfant (-12 ans). À partir de 6 ans prévoir des bottes et une lampe. .

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96

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English :

L’événement La nuit des dragons Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté