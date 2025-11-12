La nuit des dragons Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

La nuit des dragons Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer mercredi 12 novembre 2025.

La nuit des dragons

Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 19:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Partez à la découverte des amphibiens de notre commune lors d’une soirée d’exploration unique !

Gratuit places limitées à 12 personnes (à partir de 12 ans).

Les participants auront l’occasion d’observer la mystérieuse salamandre tachetée et de contribuer au recensement de cette espèce dans la zone protégée du Bois d’Avril.

Pensez à prévoir des vêtements chauds, de bonnes chaussures et une lampe de poche !

Inscriptions et infos mairie@saintbriac.fr .

Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nuit des dragons Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-21 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme