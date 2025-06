La Nuit des églises à Duppigheim Duppigheim 3 juillet 2025 20:00

La Nuit des églises à Duppigheim 54 rue du Général de Gaulle Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03

Découvrez l’église de Duppigheim et l’histoire de ces cloches à travers des expositions, jeux et concert en fin de soirée.

Des centaines d’églises ouvrent leurs portes pour vivre « La Nuit des églises ». Initiée par l’Église catholique, cette manifestation cultuelle et culturelle est inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011.

C’est une autre manière de découvrir la richesse de notre patrimoine. En Alsace, une vingtaine de lieux seront ouverts au public pendant cette période. Découvrir une église différemment, c’est le défi relevé par le Service de la Pastorale et du Tourisme du Diocèse de Strasbourg et ses bénévoles.

À Duppigheim, l’église se dévoile sous un angle inédit à travers une série de photographies les visiteurs pourront découvrir l’esthétique, la variété, le sens des décors des cloches du village. Ces dernières n’étant pas accessibles au public, elles ont été photographiées afin de permettre une observation attentive depuis l’intérieur de l’église. Un jeu d’observation dans l’église aura lieu et vous fera découvrir quelques détails.

Un parcours retracera également l’arrivée festive des nouvelles cloches et leur baptême en 1920 et 1923.

Un diaporama sera projeté, présentant des vues de la charpente et accompagné de quelques explications sonores sur la réalisation de cloches.

Une exposition dévoilera leur place dans la vie villageoise et leur histoire avec des archives complètes locales.

Un atelier de fabrication de clochettes sera proposé aux enfants.

La nuit se conclura par un moment musical les cloches retentiront, accompagnées d’explications sur leurs différentes sonorités, puis l’organiste mettra en valeur des morceaux choisis sur le thème. .

54 rue du Général de Gaulle

Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 71 94 15 58 spiesserodile@gmail.com

English :

Discover the church of Duppigheim and the history of these bells through exhibitions, games and a concert at the end of the evening.

German :

Entdecken Sie die Kirche von Duppigheim und die Geschichte dieser Glocken durch Ausstellungen, Spiele und ein Konzert am Ende des Abends.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Duppigheim e la storia di queste campane attraverso mostre, giochi e un concerto a fine serata.

Espanol :

Descubra la iglesia de Duppigheim y la historia de estas campanas a través de exposiciones, juegos y un concierto al final de la velada.

