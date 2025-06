La Nuit des Eglises A la découverte des vitraux Meung-sur-Loire 3 juillet 2025 18:00

Dans le cadre de La Nuit des Eglises, une visite de la collégiale Saint-Liphard est proposée !

Dans le cadre de La Nuit des Eglises, une visite de la collégiale Saint-Liphard est proposée, à la découverte des vitraux. Levez les yeux, éveillez-vous à la beauté.

Exceptionnelle et inédite visite guidée qui aborde les principales thématiques propres à l’iconographie chrétienne grâce aux vitraux de la collégiale de Meung-sur-Loire, réalisés au XIXe siècle. Par ses photographies, Antoine de Lauriston vous permettra d’accéder au plus près des verrières aux reflets flamboyants. Elles vous ouvriront les portes d’un monde mystérieux où la transparence et la couleur rythment le temps d’hier à aujourd’hui. .

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93 groupementbeaugencymeung@gmail.com

