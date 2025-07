La Nuit des Eglises Bélâbre

La Nuit des Eglises Bélâbre dimanche 6 juillet 2025.

La Nuit des Eglises

Place de la République Bélâbre Indre

Début : Dimanche 2025-07-06 20:30:00

2025-07-06

Profitez de cette soirée pour découvrir ou redécouvrir l’église St Blaise.

L’histoire de Saint Blaise rencontrera tout à la fois l’Intelligence Artificielle et l’Art musical sur le thème proposé par les Evêques de France pour 2025 » l’Art fait renaître l’espérance ». .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 57 13 33

English :

Take advantage of this evening to discover or rediscover the church of St Blaise.

German :

Nutzen Sie diesen Abend, um die Kirche St Blaise zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Italiano :

Approfittate di questa serata per scoprire o riscoprire la chiesa di San Biagio.

Espanol :

Aproveche esta tarde para descubrir o redescubrir la iglesia de San Blas.

