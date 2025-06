LA NUIT DES EGLISES – Béziers 27 juin 2025 07:00

La Nuit des églises accueil sur le parvis, verre de l’amitié et moment de contemplation autour de l’art, porteur d’espérance et de beauté sous toutes ses formes.

Dans le cadre de la Nuit des églises, venez vivre un moment de contemplation et d’émotion. Accueil sur le parvis, verre de l’amitié, puis découverte de l’église sublimée par l’art sous toutes ses formes musique, lumière, images… Laissez-vous toucher par cette soirée où l’art fait renaître l’espérance et invite à la réflexion. .

4 Rue du 4 Septembre

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 48 27

English :

La Nuit des églises: a welcome on the church square, a friendly drink and a moment of contemplation around art, the bearer of hope and beauty in all its forms.

German :

Die Nacht der Kirchen: Empfang auf dem Vorplatz, Freundschaftsgetränk und besinnliche Momente rund um die Kunst, die in all ihren Formen Hoffnung und Schönheit vermittelt.

Italiano :

La Notte delle Chiese: un’accoglienza sul piazzale, un aperitivo conviviale e un momento di contemplazione intorno all’arte, portatrice di speranza e bellezza in tutte le sue forme.

Espanol :

La Noche de las Iglesias: una acogida en la explanada, una copa amistosa y un momento de contemplación en torno al arte, portador de esperanza y belleza en todas sus formas.

