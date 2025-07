La nuit des Eglises Guebwiller

La nuit des Eglises Guebwiller samedi 5 juillet 2025.

La nuit des Eglises

1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 20:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Concert d’orgue et visite commentée. Jeu découvert pour enfants à partir de 3 ans.

Jeu découverte pour enfants à partir de 3 ans « Il faut sauver les anges »

Concert d’Orgue

Visite commentée par les paroissiens .

1 Rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 76

English :

Organ concert and guided tour. Discovery game for children aged 3 and over.

German :

Orgelkonzert und kommentierte Besichtigung. Entdeckungsspiel für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Concerto d’organo e visita guidata. Gioco di scoperta per bambini a partire dai 3 anni.

Espanol :

Concierto de órgano y visita guiada. Juego de descubrimiento para niños a partir de 3 años.

L’événement La nuit des Eglises Guebwiller a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller