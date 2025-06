La Nuit des Églises – Hattigny 29 juin 2025 09:00

Moselle

La Nuit des Églises Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Hattigny Hattigny Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29 23:45:00

Date(s) :

2025-06-29

L’Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul vous ouvre ses portes à l’occasion de la Nuit des Eglises !

Au programme Messe solennelle le matin, concert en fin d’après-midi, suivi d’un repas paroissial (pizzas-flamms) au profit de la restauration de l’église.

Exposition photographique d’archives sur l’histoire de l’église avant sa destruction en 1945, après le bombardement et pendant sa reconstruction.

Visite libre de l’église et de ses éléments architecturaux toute la journée.Tout public

0 .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul d’Hattigny

Hattigny 57790 Moselle Grand Est +33 7 50 70 33 67

English :

The Church of St. Peter and St. Paul opens its doors to you for Church Night!

On the program: solemn mass in the morning, concert in the afternoon, followed by a parish meal (pizzas-flamms) in aid of church restoration.

Archival photographic exhibition on the history of the church before its destruction in 1945, after the bombing and during its reconstruction.

Free tour of the church and its architectural features all day.

German :

Die Kirche Saint-Pierre et Saint-Paul öffnet ihre Türen für Sie anlässlich der Nacht der Kirchen!

Auf dem Programm stehen: feierliche Messe am Vormittag, Konzert am späten Nachmittag, gefolgt von einem Gemeindeessen (Pizza-Flammkuchen) zugunsten der Restaurierung der Kirche.

Fotografische Archivausstellung über die Geschichte der Kirche vor ihrer Zerstörung im Jahr 1945, nach der Bombardierung und während des Wiederaufbaus.

Den ganzen Tag über freie Besichtigung der Kirche und ihrer architektonischen Elemente.

Italiano :

La Chiesa di San Pietro e Paolo vi apre le porte per la Notte della Chiesa!

In programma: messa solenne al mattino, concerto a fine pomeriggio, seguito da un pranzo parrocchiale (pizze-fiammate) a favore del restauro della chiesa.

Mostra fotografica d’archivio sulla storia della chiesa prima della sua distruzione nel 1945, dopo il bombardamento e durante la sua ricostruzione.

Visita gratuita della chiesa e delle sue caratteristiche architettoniche per tutto il giorno.

Espanol :

La iglesia de San Pedro y San Pablo le abre sus puertas para la Noche de las Iglesias

En el programa: misa solemne por la mañana, concierto al final de la tarde, seguido de una comida parroquial (pizzas-flammes) a beneficio de la restauración de la iglesia.

Exposición fotográfica de archivo sobre la historia de la iglesia antes de su destrucción en 1945, después del bombardeo y durante su reconstrucción.

Visita gratuita de la iglesia y de sus elementos arquitectónicos durante todo el día.

L’événement La Nuit des Églises Hattigny a été mis à jour le 2025-06-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG