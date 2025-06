La nuit des Églises La Cluse-et-Mijoux 25 juin 2025 20:00

Doubs

La nuit des Églises Eglise La Cluse-et-Mijoux Doubs

Gratuit

Début : 2025-06-25 20:00:00

fin : 2025-06-25 22:00:00

2025-06-25

Organisé par Art et foi Haut-Doubs.

À l’occasion de la Nuit des églises vous pourrez participer à une visite-guidée et animation musicale à l’église, avec Elvan Boyraci (violoniste), Joël Decorbez (récitant) et Pierre Favre (chanteur Lyrique). .

Eglise

La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 10 41 guiraudjoe25@gmail.fr

