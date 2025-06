La nuit des églises Rouffach 2 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

La nuit des églises Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-02 19:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Venez découvrir l’église sur le thème L’art fait renaître l’espérance. Vernissage de l’exposition « L’Art au service de l’Espérance ».

Venez découvrir l’église sur le thème L’art fait renaître l’espérance. Vernissage de l’exposition « L’Art au service de l’Espérance ». 0 .

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 61 10 contact@paroisses-rouffach-nds.org

English :

Come and discover the church on the theme L’art fait renaître l’espérance. Opening of the exhibition « L’Art au service de l’Espérance ».

German :

Besuchen Sie die Kirche zum Thema Kunst lässt Hoffnung wieder aufleben. Vernissage der Ausstellung « L’Art au service de l’Espérance » (Die Kunst lässt die Hoffnung wieder aufleben).

Italiano :

Venite a scoprire la chiesa sul tema L’art fait renaître l’espérance. Inaugurazione della mostra « L’Art au service de l’Espérance ».

Espanol :

Venga a descubrir la iglesia sobre el tema L’art fait renaître l’espérance. Inauguración de la exposición « L’Art au service de l’Espérance ».

L’événement La nuit des églises Rouffach a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach