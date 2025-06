La nuit des églises Saint Sauvant Église Saint Sylvain Saint-Sauvant 3 juillet 2025 20:00

Charente-Maritime

La nuit des églises Saint Sauvant Église Saint Sylvain 1 rue du Paradis Saint-Sauvant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 20:00:00

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

soirée concert spéciale au profit de la restauration de l’église saint Sylvain de Saint-Sauvant dans le cadre de la nuit des Églises

.

Église Saint Sylvain 1 rue du Paradis

Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lesamisdestsylvain@gmail.com

English :

special evening concert to benefit the restoration of Saint Sylvain church in Saint-Sauvant, as part of the Church Night program

German :

spezieller Konzertabend zugunsten der Restaurierung der Kirche Saint Sylvain in Saint-Sauvant im Rahmen der Nacht der Kirchen

Italiano :

un concerto serale speciale a favore del restauro della chiesa di Saint Sylvain a Saint-Sauvant, nell’ambito del programma Church Night

Espanol :

concierto especial en beneficio de la restauración de la iglesia de Saint-Sylvain en Saint-Sauvant, en el marco de la Noche de las Iglesias

L’événement La nuit des églises Saint Sauvant Saint-Sauvant a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge